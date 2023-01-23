Медведев сказал, какая война скоро будет в Украине: прогноз от экс-президента РФ

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Политика страны», передает «УРА-Информ».

«Произошла встреча на территории Рамштайна. Было приянято решение о том, чтобы выделить Киеву тяжелые виды вооружения. Это не оставляет сомнения в том, что наш враг решил избрать для нас долгую войну. Будут пытаться измотать нас или, еще лучше, разрушить. Оружия у них предостаточно. Если нужно будет, еще и новое произведут», – сказал в начале Медведев.

Затем он добавил, что все указывает на долгий, тяжелый конфликт. Хотя не обошлось без угроз в сторону официальных лиц Украины, однако закончил Медведев на достаточно рациональной фразе.

«Будет очень непросто», – заключил Медведев в конце своего заявления.

Как сообщалось ранее, Путин получает искаженную информацию и с запозданием о войне с Украиной: СМИ.