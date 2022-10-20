Готовьте флаги Украины – ВСУ обратились к жителям Запорожской области

Полковник Вооруженных сил Украины и по совместительству блогер Анатолий Штефан «Штирлиц» обратил внимание на недавний раут в оккупированном РФ населенном пункте Якимовка, который находится в Запорожской области. На этом фоне военный призвал украинцев готовить национальные флаги.

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Об этой информации сообщил «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Пособники оккупантов Алексей Коростилов и Светлана Кущ на предыдущих фото с гауляйтерами и российскими офицерами были невероятно счастливыми. Но что-то пошло не так! Наверное, потому, что мы уже рядом», – написал в начале блогер, выложив фото.

Действительно, на изображениях коллаборационисты не отличаются счастливыми лицами. Более того, инцидент заключился и в том, что на мероприятия РФ почти никто из местных жителей не пришел. В итоге мероприятия как такового и не было. Лишь его симуляция.

«Не скучайте, вы себе уже сами приговор себе сделали. Но только те, кто сотрудничает с российскими оккупантами. Все остальные – готовьте флаги Украины и ждите. Берегите себя и близких», – заключил Штефан на позитивной ноте.

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