В Пентагоне дали прогноз по войне в Украине зимой: официальное заявление Райдера

Представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов и по совместительству бригадный генерал Пэт Райдер сообщил о том, что у Америки есть некоторая информация насчет ведения боевых действий в Украинском государстве во время холодов.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

«Как только зима приблизится, погода будет влиять на войну в Украине. В данный момент Контактная группа по обороне Украинского государства решает вопросы касательно экипировки личного состава», – сообщил в начале Райдер.

Затем он добавил, что зимнее время доставит некоторые проблемы не только для войск Кремля, но и для ВСУ. По его словам, дождливые дни, снег, грязь и прочее феномены прибавит определенный уровень сложности к ведению военных действий.

«По этой причине мы продолжаем оказывать содействие армии Украины. Нам нужно знать, каковы будут потребности этой армии», – закончил генерал.

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