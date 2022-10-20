Врачи сказали, как очень просто очистить печень: эксперты выделили ключевые методы

Как известно, немало людей страдают из-за заболеваний и проблем с одним из главных органов-очистителей организма. Причиной патологии могут быть разные факторы: от плохого образа жизни и вредных привычек до врожденных патологий. Однако существует реальная профилактика болезней печени.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Доктор в кармане», передает «УРА-Информ».

Совет 1

Пейте чистую воду, добавляя на один стакан сок половины лимона. Лимонный сок стимулирует печень на выброс токсинов, а вода выводит эти шлаки через выводящую систему.

Совет 2

Ешьте чеснок и лук. Это может не понравиться вашим родным и близким, а вот для печени это будет именно то. Лук и чеснок содержат такие растительные питательные вещества, которые расщепляют жир отложений в организме, а также способствуют выведению бактерий и грибков из организма.

Совет 3

Пейте чай из расторопши пятнистой (также называется марьин чертополоха) или добавьте в воду экстракт из этого растения. Расторопша содержит силимарин, который не только защищает клетки печени от ядов, но и предотвращает разрушение глютатиона (антиоксидант, обеспечивающий выведение токсинов из печени).

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