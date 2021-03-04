«Отличная работа»: Маск отреагировал на первое приземление Starship, которое завершилось взрывом

Маск опубликовал видео с приземлением космического корабля

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Образец космического корабля Starship SN10, который был разработан под руководством Илона Маска впервые приземлился целым. Однако, взорвался практически сразу после посадки. При этом Маск отметил, что команда компании SpaceX делает отличную работу. Об этом он написал в Twitter, передает УРА-Информ.

Илон Маск опубликовал видео с приземлением космического корабля, однако, без момента взрыва. Он произошел сразу же после посадки.

«Starship SN10 приземлился целым!» – подписал видео он.

В комментариях к своему посту Маск также написал, что команда SpaceX делает отличную работу.

Ранее сообщалось, что футуристический прототип космической ракеты Starship взорвался на посадочной площадке в Техасе сразу после того, как американская космическая компания SpaceX уже начала праздновать успех. Также взрывом закончились два предыдущих испытательных беспилотных полета.