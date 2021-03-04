Политика

«Это война»: Кравчук рассказал о намерениях Украины на Донбассе

Глава украинской делегации в ТКГ считает, что пророссийские оккупанты не будут в дальнейшем соблюдать минские соглашения

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Украинские военнослужащие будут отвечать на боевикам незаконных вооруженных формирований на территориях временно оккупированного Донбасса. Ранее боевики пригрозили выйти из режима прекращения огня. Об этом в комментарии Суспільне сообщил глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук, передает УРА-Информ.

«Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация – это война», – резюмировал Кравчук.

При этом, глава украинской делегации в ТКГ считает, что пророссийские оккупанты не будут в дальнейшем соблюдать минские соглашения.

«Они отказываются от тишины, которая внедрена. Они отказываются от комплекса мероприятий, которые одобрены Совбезом ООН. Все приходят к выводу, что именно они являются нарушителями договоренностей», – добавил он.

Ранее сообщалось, что обострение конфликта на территориях ОРДЛО можно объяснить реакцией РФ на активизацию позиции Украины в отстаивании своих интересов. 

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