Технологии

Ракета SpaceX Илона Маска взорвалась сразу после приземления

Взрыв произошел через несколько минут после того, как SpaceX объявила об успехе

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Футуристический прототип космической ракеты Starship взорвался на посадочной площадке в Техасе сразу после того, как американская космическая компания SpaceX уже начала праздновать успех. Также взрывом закончились два предыдущих испытательных беспилотных полета.

Прототип испытанной ракеты приземлился вертикально на поверхность земли, что было сочтено удачным, но через мгновение он взорвался настолько сильно, что ракета снова была подброшена в воздух, а затем сгорела на земле, пишет УРА-Информ со ссылкой AP.

Взрыв произошел через несколько минут после того, как SpaceX объявила об успехе. Полноразмерный прототип космического корабля, на котором владелец и генеральный директор SpaceX Илон Маск сказал, что полетит к Марсу, взлетел на 10 км, развернулся и затем опустился над Мексиканским заливом. Казалось, все шло по плану.

SpaceX не объяснила, что стало причиной взрыва. В своих публикациях в Twitter Маск пытался указать на положительную сторону эксперимента. — Звездолет 10 приземлился целым! — подчеркнул он.

Владелец компании также похвалил команду единомышленников за отличную работу.

Ранее мы сообщили, что SpaceX запустила еще 60 спутников на орбиту.

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