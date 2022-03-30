Ситуация в Чернигове: оккупанты продолжают уничтожать город

Хотя ранее в рф заявляли о другом, верит им нельзя.

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Оккупанты продолжают обстреливать Чернигов. Город, который фактически превратился на второй Мариуполь, продолжают фактически уничтожать.

Глава ОВА Вячеслав Чаус рассказал о том, что на Черниговщине не наблюдается уменьшения активности войск РФ, пишет УРА-Информ.

Он рассказал, что ночью 30 марта в результате обстрелов оккупантов в центре Чернигова горели, библиотека и торговый центр.

“Уменьшение” активности в Черниговской области враг продемонстрировал ударами по городу Нежин, в том числе авиационными, и всю ночь гатил по городу Чернигов. Уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, библиотеки, торговые центры, много домов”, – сказал он.

Ранее российская сторона заявляла об уменьшении интенсивности боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях.

Напомним, что этой ночью оккупанты нанесли три удары по Хмельницкой области.