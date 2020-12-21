Украинский военный попал в плен боевиков, — ООС

Поисковые мероприятия военнослужащего положительного результата не дали

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Военнослужащий из состава Объединенных сил Украины попал в плен незаконных вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

«17 декабря 2020 года во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, что выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения», — подчеркнули в ведомстве.

К текущему моменту поисковые мероприятия украинского военнослужащего не дали результатов.

«В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований. Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются», — отметили в ООС.

Ранее сообщалось, что украинский волонтер, политический деятель и популярный телеведущий Сергей Притула обнародовал видео, на котором можно рассмотреть, как украинские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов уничтожают технику незаконных вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донбасса.