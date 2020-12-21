Общество

Нужно ли паниковать: врач рассказал опасен ли новый коронавирус

Виктор

На данный момент продолжается изучение нового штамма вируса, который, по предварительным данным, более заразительный.

Время чтения: 50 Секунд

Только недавно мир начал радоваться тому, что началась вакцинация от коронавирусной инфекции, как тут плохие вести из Великобритании. Там обнаружили новый штамм вируса, который на 70 процентов более заразен, чем предыдущий.

Врач из Израиля Борис Бриль рассказал новой мутации коронавируса COVID-19. Он отметил, что на данный момент нет точной информации о новом штамме, так как продолжаются исследования.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Штаммы все время появляются новые, потому что мутации, хоть и минимальные, происходят раз в две недели. Вот одна из мутаций. Не так много людей заболели, в общей сложности около 60-70. Вирулентность надо еще исследовать. Вирус может и ослабнуть, и просто исчезнуть, как исчезла «испанка», — сказал он.

Также о отметил, что точно вакцинируется, когда в Израиле появится вакцина от коронавируса. Он заявил, что вакцины от Pfizer и Moderna имеют одинаковый принцип действия, это структура РНК и они никаким образом не могут влиять ДНК и являются безопасными.

Ранее мы сообщали, что в Украине также выявлен новый штамм коронавируса.

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Виктор

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