На секретном брифинге США определили будущие успехи ВСУ: Милли сделал заявление

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Об этой информации сообщил «5 Канал», передает «УРА-Информ».

«Неясно, что повлияло на такие оценки докладчиков. Три человека, которые в курсе всех деталей брифинга, сказали, что у Пентагона нет уверенности насчет огромных успехов ВСУ на территории Крымского полуострова. Иными словами, в США не уверены насчет того, что Украина сможет вытеснить войска РФ с полуострова», – сказано в начале сообщения.

Еще один источник утверждает, что во время брифинга информацию подавали в двусмысленном порядке. Но основной вывод был таков: победу Киеву никто не может гарантировать. На этом фоне официальные спикеры Пентагона не стали давать комментариев насчет состоявшегося брифинга.

Так же в издании напомнили о словах главы Объединенного комитета начальников штабов Америки генерала Марка Милли.

«В 2023 году будет крайне сложно с помощью военного пути изгонять войска России с каждого угла Украины. Это не значит, что невозможно вообще изгнать. Это попросту будет очень сложно», – заявил Милли еще 20 января во время встречи в «Рамштайне».

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