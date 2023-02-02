Ермак доложил в США насчет Зеленского: стало известно, в чем глава ОП сказал Вашингтону

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Об этой информации сообщил Ермак в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

Отмечается, что диалог начался в присутствии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, который так же вставлял важные слова насчет фронтовых событий и нужд ВСУ.

«Проинформировали собеседников об актуальной ситуации на фронте, в частности Донецком и Южном направлениях. Кроме того, состоялся обмен мнениями о возможных действиях врага в ближайшей перспективе. Поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку Украины и усиление наших оборонных возможностей и заверил, что Президент Владимир Зеленский и вся властная команда настроены всесторонне содействовать очищению органов власти от коррупционных рисков», – сказал Ермак в конце.

Напомним, США могут принять важное решение по Украине: СМИ раскрыли, о чем идет речь.