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Европарламент принял резолюцию о вступлении Украины в ЕС: СМИ выяснили, что это значит

Родион Власов

Как оказалось, Запад решился на очередное приближение Украинского государства к Евросоюзу, и потому уже принял историческое решение.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», сославшийся на сайт Европарламента, передает «УРА-Информ».

Как оказалось, депутаты требуют от стран Европейского Союза приступить к подготовке переговоров о полноценном членстве Украины в ЕС. Евродепутаты отметили, что вступление Украины в блок необходимо “на основании заслуг”.Тем не менее, резолюция была принята 489 голосами.

Кроме этого, депутаты Европарламента призвали украинские власти как можно быстрее провести существенные реформы. Это является необходимым условием, чтобы привести страну в соответствие с критериями членства в ЕС.

К сожалению, принятие резолюции не означает вступление Украинского государства в ЕС по умолчанию. Однако в должной мере официальный Киев стал еще ближе к этой мечте.

Напомним, на секретном брифинге США определили будущие успехи ВСУ: Милли сделал заявление.

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