СМИ показали лица тех, кто наводит ракеты на граждан Украины: демонстративное фото

Представители информационных служб Bellingcat, The Insider и Der Spiegel раскрыли имена тех россиян, которые направляли ракеты на гражданские объекты на Украине. Была даже создана на основе этих данных соответствующая схема.

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Данная информация представлена ресурсом «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

С 24 февраля 2022 года «удаленными киллерами» стали сотрудники специальной службы Главного вычислительного центра (ГВЦ) ВС РФ. Известно, что немало ракеты были нацелены на украинские дома.

Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщили, что официальные лица этого подразделения организовывали полеты ракет. Следует отметить, что все эти подозреваемые зарегистрированы как жители и рабочие по адресу улица Знаменка, дом 19 в Москве.

Здесь находится Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации. Журналисты проанализировали метаданные телефонных разговоров руководителя центра генерал-майора Роберта Баранова. Выяснилось, что каждый раз перед запуском крылатых ракет, с 24 февраля до конца апреля 2022 года, он звонил Игорю Багнюку.

Сам Багнюк сотрудничал с более чем 20 абонентами ГВЦ. Отряд «дистанционных киллеров» состоит из трех команд. Одной из их задач является программирование траектории полета конкретного типа ракеты.

Инсайдер пытался поговорить с идентифицированными жителями РФ, но все отказались отвечать на вопросы, хотя и подтвердили, что номера телефонов действительно принадлежат им. Каждый из подозреваемых заявил, что не имеет никакого отношения к войне.

По версии Кремля, они работают сантехниками, на свиноферме, водителями автобусов и даже в цветочном магазине. После того, как журналисты показали своим партнерам фотографии в военной форме, россияне промолчали и не знали, как продолжить разговор.

Следует отметить, что Багнюк и его подчиненные вели очень активные переговоры до того, как 10 октября Россия начала массированные ракетные удары по Украине. Однако со 2 по 9 октября их жалобы продолжались. В последние дни инженеры-наводчики сделали 11 звонков.

В СМИ отмечают, что это может означать, что Кремль планировал теракты как минимум неделю до взрыва моста в Крыму, в котором Москва обвиняет ВСУ.

Напомним, россияне в Украине обратились к своим соотечественникам: был дан четкий «сигнал» людям.