Общество

Россияне в Украине обратились к своим соотечественникам: был дан четкий «сигнал» людям

Ирина

Как известно, на территории Украинского государства есть немало добровольцев из Российской Федерации, которые решили воевать на стороне Киева против режима главы Кремля Владимира Путина. Именно эти люди решили обратиться к своим согражданам с важным призывом.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Свобода России», передает «УРА-Информ».

В самом начале боец с позывным «Тихий» представился соотечественникам. Он сообщил, что воюет на стороне «Легиона» против тех, кто отправляет невинных людей на «бойню» преступной войны в Украине.

«Легион обращается ко всем россиянам, которых собираются отправлять на убой. Кремль нагло лжет. Вы не являетесь защитниками. Вы – захватчики. Режим собирается «голышом» вас бросить на укрепленные позиции. Вы будете погибать», – сообщил боец.

Далее он добавил, что россияне не должны умирать за ложь режима или деньги олигархических кланов. Он призвал россиян сдаваться в плен ВСУ с помощью госпрограммы «Хочу жить».

«После сдачи в плен – присоединитесь к нам. Помогите остановить монстра из Кремля», – заключил военный.

Напомним, Подоляк раскрыл планы РФ по Каховской ГЭС: мировое сообщество было предупреждено.

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