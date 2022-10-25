Здоровье

Напиток, продлевающий жизнь: медики сказали, из чего он состоит

Ирина

Эксперты в области диетологии пришли к выводу о том, что чай с корицей может продлить вам жизнь. Существует определенный рецепт, который советуют врачи. Что примечательно, он даже может продлить молодость любому человеку.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Врач в кармане», передает «УРА-Информ».

В самом начале эксперты сообщили, что чай с медом и регулярно принимаемой корицей задерживает наступление старости.

Простой рецепт

1 стручок корицы, заваренный в 3 стаканах воды и охлажденный + 4 ст.л. меда. Пить 1/4 чашки 3-4 раза в день.

Именно такой напиток сохраняет кожу свежей и мягкой, и задерживает старение. Анализ и опыты показали именно такой эффект.

Пищевая ценность и полезные элементы

Пищевая ценность корицы (1 столовая ложка): калорийность – 6 ккал, магний – 0.38 мг, диетические волокна – 1.24 гр., железо – 0.86 мг, кальций – 27.84 мг.

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