Происшествия

ВСУ начали жестко бомбить Белгород – источник показал кадры, и сказал, что задумала Украина

Ирина

Один из ближайших городов к Украине оказался под огнем почти так же, как Киев. Выяснилось, что «прилеты» были от ракет, которые якобы направили Вооруженные силы Украины. Однако есть и другие сведения на этот счет.

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Данная информация была представлена телеграм-каналом «Легитимный», передает «УРА-Информ».

В самом начале источник отметил, что, вероятно, ракета прилетела от ВСУ. Однако Генеральный штаб и другие представители военных Украины не подтверждают данную информацию. Более того, появились сообщения о том, что Москва намеренно обстреливает Белгород ради новых  провокаций.

«Уже прямо ВСУ бомбит Белгород. Раньше это делали как-то аккуратнее. Сейчас же только сильнее. Есть информация о том, что у ОП есть разрешение от партнеров по обстрелу территорий Российской Федерации. Если информация правдива, то в ближайшее время начнутся обстрелы Белгородской и Курской областей», – заключил источник.

Напомним, ставленники РФ начали выезжать из Херсона: депутат сообщил, что происходит.

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