Общество

В РФ начали обустраивать бомбоубежища: СМИ раскрыли, какой документ был негласно принят (фото)

Ирина

На территории Российской Федерации люди начали понимать, что война может переброситься к ним в города и регионы. По этой причине власти РФ приняли соответствующий документ, в котором говорится об особом обустройстве некоторых объектов.

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Данная информация представлена ресурсом «Донпресс», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что вышеупомянутое решение официально было подтверждено только в столице РФ – Москве. Однако не исключается, что распоряжение было передано по другим регионам. Местные паблики Москвы сообщают о том, что паркинги начали оборудовать в качестве специальных мест для пребывания людей. Фактически, речь идет о бомбоубежищах.

Люди сообщают, что там уже готовят спальные места наряду с обогревателями и аптечками. В самом же документе, как можно увидеть, лишь косвенно упоминается о подобном переустройстве паркингов и прочих объектов цивильной инфраструктуры.

Напомним, Запад поможет Украине закрыть небо: Ермак сообщил, что произошло.

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