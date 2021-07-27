Эксперт рассказал, почему США не дают Украине военную помощь

Юлия Осмоловская о действиях США

Время чтения: 42 Секунд

США не предоставляют военную помощь Украине из-за Российской Федерацию, в которую верят. Такое мнение выразила исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы Юлия Осмоловская.

Эксперт считает, что американцы думают, что Россия является договороспособной и может играть по правилам. Осмоловская отмечает, что существуют ежегодные планы предоставления военной помощи Украине и на этот год США выполнили заявленный размер этой помощи – 275 млн долларов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

«Инициатива была предложена США в период, когда российские войска накапливали свое присутствие на восточных границах Украины. Затем, когда напряжение спало, США зарезервировали эти дополнительные 100 млн и не предоставили их Украине из-за того, что нет острой фазы конфликта, — заявила эксперт.

Она добавила, что сейчас идет период иллюзий американской стороны относительно способности России играть по правилам и быть конструктивным партнером.

Ранее мы сообщали, что элита РФ уже сейчас недовольна Путиным.