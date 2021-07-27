Общество

«Мы бы так Варшаву взяли»: член НВФ отреагировал на фильм «Ополченочка»

Военкор считает, что нужно показывать «правду»

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«Военкор» и боевик Геннадий Дубовой сообщил свое мнение о фильме «Ополченочка». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на местные паблики в соцсетях.

Геннадий Дубовой отметил, что ему и смешно и стыдно после просмотра этого кино.

«Я смотрю попытки переиграть историю в фильме „Ополченочка“. Мне просто очень стыдно. Так не разговаривают, как в этом фильме. Не было там никаких танковых атак сокрушительных. У нас был один танк и два снаряда. Потом этот танк стал под прикрытие дома, где мы находились с ранеными. Украинцы это засекли, били по этому дому. Мы говорили — отгони танк в овраг. Потом экипаж танка побежал в другой дом, чтобы пересидеть. И их всех накрыло там миной», — отметил Дубовой.

Он убежден, что необхдимо показывать «правду».

«Не надо лакировки этой смешной. Смотришь „Ополченочку“, если бы мы так воевали, то давно Варшаву взяли», — добавил он.

Ранее сообщалось, что председатель «общественной палаты „ДНР“» Александр Кофман заявил, что «русского мира» одному Донбассу мало. Его идею необходимо донести всем странам на постсоветском пространстве.

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