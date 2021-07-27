Политика

Элита РФ уже сейчас недовольна Путиным — эксперт

Иван Яковина о судьбе президента РФ

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Рано или поздно вопрос замены президента Российской Федерации Владимира Путина все-таки поднимется. Такое заявление сделал известный журналист Иван Яковина.

Эксперт считает, что Путиным уже сейчас недовольны в элите Российской Федерации, ведь его политика мешает зарабатывать деньги определенному кругу людей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Реалист.

«Элита из РФ сейчас недовольна тем стилем управления, который принял Владимир Путин. Нужно понимать, что он их лишил возможности зарабатывать большие деньги в странах Запада. Такие действия вполне могут привести к тому, что главу Кремля попросту свергнут», — сказал Яковина.

Также эксперт порассуждал о возможном преемнике Путина. Он считает, что это также не будет святой человек, он будет нуждаться в деньгах.

Он предполагает, что таким образом России нужно будет налаживать отношения с представителями Запада. Для этого придется вернуть Украине Донбасс и Крым. Эксперт считает, что такое будущее вполне вероятно.

Ранее эксперт назвал человека, который заменит Путина.

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