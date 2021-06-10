От РФ поступил «четки сигнал» по Донбассу, — Мининтеграции

РФ будет искать «новые методы работы на украинской шахматной доске»

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Выдачей паспортов РФ жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Кремль демонстрирует, что не намерен завершать вооруженный конфликт. Об этом заявил заместитель министра по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко, передает УРА-Информ.

«Последняя риторика, которая демонстрировалась Российской Федерацией, и действия, которые демонстрировались Российской Федерацией, они абсолютно противоположны, и та же ускоренная паспортизация на Донбассе — это абсолютно четкий сигнал к тому, что Российская Федерация не имеет никакого намерения завершать этот конфликт и как-то его урегулировать», — отметил политик.

Стоит отметить, что Российская Федерация на протяжении последних двух лет пыталась расшатать Украину изнутри. Политик отметил, что в РФ пытались разделить украинский народ, посеять раздор и панику, однако, «россиянам не удалось этого сделать».

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил что правительству Украины необходимо разговаривать с «людьми с Донбасса».