Политика

Россияне столкнутся с «серьезными и значительными» последствиями, — Байден

Американский лидер полон решимости восстановить трансатлантические связи

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Глава Белого дома Джо Байден начал свою первую зарубежную поездку в статусе главы США. Он обратился к российским гражданам. Президент Соединенных Штатов Америки предупредил, что граждане РФ могут столкнутся с «серьезными и значительными» последствиями, если и в дальнейшем продолжат заниматься вредоносной деятельностью. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений… но я ясно дал понять: Соединенные Штаты будут отвечать решительно и конструктивно, если российское правительство будет заниматься вредной деятельностью», – отметил он.

Также американский лидер полон решимости восстановить трансатлантические связи.

«Я направляюсь на G7, затем на министерскую встречу НАТО, а затем встречусь с господином Путиным, чтобы сообщить ему то, что я хочу, чтобы он знал. На каждом этапе пути мы собираемся дать понять, что США вернулись, и демократии мира объединятся, чтобы решить самые сложные проблемы, имеющие наибольшее значение для нашего будущего», – добавил президент США, после чего военные поприветсвовали его слова аплодисментами.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил что правительству Украины необходимо разговаривать с «людьми с Донбасса».

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