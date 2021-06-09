Я считаю, что Украину бросят на съедение россиянам или разменяют — Гордон

Журналист о встрече Байдена и Путина

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Встреча президентов США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина может закончиться плохими последствиями для Украины. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он считает, что итогом встречи американского и российского президентов может стать сближение США и Росси, в таком случае Запад пожертвует интересами Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Что касается переговоров Байдена с Путиным, я считаю, что США будут сближаться с Россией – вот у меня такая непопулярная точка зрения. Будут сближаться с Россией перед лицом большой опасности в виде Китая. Я считаю, что Украину бросят на съедение россиянам или разменяют. Но это ничего не значит. Это говорит только об одном – нам надо строить свою страну», — сказал Гордон.

Журналист добавил, что Украине необходимо забыть об интересах кого-либо и думать и личных интересах.

Гордон считает, что Украине нужно ориентироваться на Израиль, не жалеть деньги на усовершенствование армии.

Ранее Гордон рассказал, с кем из блогеров хотел бы сделать интервью.