Общество

Пандемия Covid-19: в Украине госпитализировали почти 800 людей

Побороли недуг 2 108 684 человек

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За последние сутки на территории Украины подтвердили 1385 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает УРА-Информ.

За прошедшие сутки медики госпитализировали 756 граждан, скончались 77 пациентов, при этом, выздоровели 6962 человека.

За все время пандемии в Украине заразились 2 218 039 человек, побороли недуг 2 108 684 человек, скончались в результате болезни 51 410 человек.

Всего за время пандемии было проведено 10 405 577 ПЦР-тестов.

Стоит отметить, что наибольшее количество подтвержденных новых случаев зарегистрировано в г. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

Ранее сообщалось, что на территории украинского государства завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции нового поколения 142 062 граждан.

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