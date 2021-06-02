Политика

Украина готова создать новый формат переговоров по Донбассу даже без России

Пока нормандский формат не решает проблем

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Украина и Россия продолжают переговоры по поводу Донбасса в рамках нормандской четверки. Однако в последнее время этот формат, в который также входят Франция и Германия не приносит результатов. Украина и Россия в этом формате не могут достичь согласия по важным пунктам.

В связи с такой ситуацией украинские власти задумываются о новом формате, который помог бы решить проблему войны на Донбассе или бы хоть стабилизировал ситуацию. На данный момент рассматриваются несколько вариантов развития событий, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Источник в ОП рассказал, что Глава Офиса Президента не питает иллюзий в том, что Россия согласиться создать любой переговорный формат, Кремль все устраивает так как есть сейчас.

«На Банковой считают необходимым создать альтернативную платформу, даже без участия России, что позволит создать международное давление на Путина», — пишет источник.

На данный момент больше информации по этому вопросу пока нет, все может решится в ближайшее время.

Ранее Зеленский назвал сроки возможной эскалации со стороны России.

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