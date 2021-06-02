В ОРЛО прошел протест: чем недовольны местные жители

На митинг вышли сотрудники Алчевского металлургического комбината

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В Алчевске, который временно неподконтролен Украине, вчера, первого июня, прошли протесты. На улицы вышли нынешние и бывшие сотрудники Алчевского металлургического комбината сегодня, 1 июня 2021 года.

Люди недовольны тем, что им пять месяцев не выплачивают зарплату и возмущены беспределом со стороны ЗАО «Внешторгсервис». Рабочие записали видеообращения в которых обрисовали ситуацию на АМК. Также люди удивлены действиями России, которая никак не реагирует на обращения по этому поводу, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Металлурги сетуют, что семьи не получают алименты, налоги не идут в бюджет республики, коммунальные предприятия сидят с долгами. Оплаты не ведутся ни в пенсионный фонд, ни в фонд социального обеспечения. Те, кто уволился с комбината, не желая быть бесплатным рабом, так и не получили расчётные и долги по заработной плате за несколько месяцев», — пишет паблик.

Отмечается, что руководители предприятия хранят гробовое молчание – никто не говорит, когда будут деньги. Ни на одно обращение металлургов ни к власти РФ, ни к руководителям «ЛНР» ответа нет.

Ранее мы сообщали, что жителям «ЛДНР» с паспортами РФ нужно приготовиться.