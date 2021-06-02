Общество

Каким будет лето 2021 — синоптики дали прогноз

В июне тепла не будет

Время чтения: 46 Секунд

Первый день лета не был по настоящему теплым. Последние дни мая и прогноз на первые дни июня пока не очень обнадёживают.

Украинские синоптики считают, что начало лета в Украине будет дождливое и холодное. По их прогнозу, в июне ждать жарких дней не следует, а потеплеет только в июле, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украине 24.

Синоптик Укргидрометцентра Александра Хала заявила, что в настоящее время с севера и северо-востока зашел более прохладный воздух, поэтому температуры снизились. Ожидать плюс 30 стоит уже и в июле и августе.

Такого же мнения и народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, что лето будет холодным, стало понятно в мае.

«Очень важная примета была 24 мая, это Маковея Мокрого. Если на Маковея дождь, то все лето будет мокрое, практически до 10 июля», — объяснил Горбань.

Нынешнее лето также может побить тепловые рекорды, прогнозируют до +40 тепла. 

Ранее мы рассказывали, какой будет погода в первые дни лета.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

В ОРЛО прошел протест: чем недовольны местные жители

На митинг вышли сотрудники Алчевского металлургического комбината

В очередь на вакцинацию от коронавируса стали более 600 тыс. украинцев

Наибольшее количество людей было привито в Киеве

Турция в срочном порядке изменила правила для украинских туристов: что нужно знать

Теперь украинцам снова нужно будет предоставить ПЦР-тест.

Курортные страны открывают свои границы: где можно отдохнуть

Грузия, Греция и Болгария уже открыты

Зеленский назвал сроки возможной эскалации со стороны России

Как Европа и США начали давить на РФ, вероятность эскалации значительно снизилась

1200 евро в месяц даром в течение трех лет: Германия начинает эксперимент

В эксперименте будут принимать участие 122 человека

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap