Каким будет лето 2021 — синоптики дали прогноз

В июне тепла не будет

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Первый день лета не был по настоящему теплым. Последние дни мая и прогноз на первые дни июня пока не очень обнадёживают.

Украинские синоптики считают, что начало лета в Украине будет дождливое и холодное. По их прогнозу, в июне ждать жарких дней не следует, а потеплеет только в июле, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украине 24.

Синоптик Укргидрометцентра Александра Хала заявила, что в настоящее время с севера и северо-востока зашел более прохладный воздух, поэтому температуры снизились. Ожидать плюс 30 стоит уже и в июле и августе.

Такого же мнения и народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, что лето будет холодным, стало понятно в мае.

«Очень важная примета была 24 мая, это Маковея Мокрого. Если на Маковея дождь, то все лето будет мокрое, практически до 10 июля», — объяснил Горбань.

Нынешнее лето также может побить тепловые рекорды, прогнозируют до +40 тепла.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода в первые дни лета.