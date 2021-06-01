Зеленский назвал сроки возможной эскалации со стороны России

Как Европа и США начали давить на РФ, вероятность эскалации значительно снизилась

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Вероятность военной эскалации со стороны России до конца сентября 2021 года для Украины по-прежнему остается крайне высокой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает УРА-Информ.

Как отметил президент,, 30−35 тысяч военных Российской Федерации в момент эскалации находились на временно оккупированных территориях Донбасса.

«Вдоль границ Украины и России мы насчитывали в разные периоды еще где-то от 50 до 80 тыс. военнослужащих и на территории Крыма тоже около 33−35 тысяч. Когда я говорю об оккупированных территориях, там есть войска: 30−35 тысяч войск сепаратистов, плюс около трех тысяч кадровых российских офицеров», — отметил Зеленский.

В то время, как Европа и США начали давить на РФ, вероятность эскалации значительно снизилась.

«С территории Крыма ушли примерно три с половиной тысячи военнослужащих. Все остальные остаются на месте — вся техника на 90% на месте. Поэтому мое видение, что эскалация возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12−16 сентября. Мы знаем, что будут учения „Запад-2021“. Поэтому считаю, что до этого периода ситуация очень опасная», — добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что шестой глава украинского государства Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию проблемной ситуации в Украине. Его, по мнению Зеленского, можно было бы объединить с нормандским.