Политика

«Я готов пойти дальше»: Зеленский обратился к Путину с неожиданным предложением

Он подчеркнул, что невозможно освободить кого-то, при этом, захватив чужие территории

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский опубликовал видеоролик, в котором обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом пишет УРА-Информ.

Президент на видео говорит на русском языке. Он призвал главу Кремля встретиться в любой точке украинского Донбасса.

«Прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать. Я каждый месяц там бываю. Господин Путин. Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — отметил гарант.

Также он подчеркнул, что невозможно освободить кого-то, при этом, захватив чужие территории.

«Каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что в отличии от драки, в войне проигрывают все стороны», — добавил украинский лидер.

Ранее сообщалось, что для президента России Владимира Путина Донбасс не является главной целью. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

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