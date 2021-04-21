Общество Политика

Миротворцы ООН на Донбассе: в РФ прокомментировали планы

В Украине заявил о необходимости пребывания миротворцев ООН на Донбассе

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В МИД РФ заявили, что введение миротворцев ООН на временно оккупированные территории восточной Украины не стоит на повестке дня. Об этом заявил глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев, передает УРА-Информ.

В Кремле отметили, что единственный путь для мирного урегулирования военного конфликта на Донбассе — это минские соглашения.

«Вопрос введения в Донбасс миротворческой миссии ООН в повестке дня урегулирования внутри украинского конфликта не стоит», — отметил Ильичев.

При этом, ранее постоянный представитель украинского государства в ООН Сергей Кислица заявил о необходимости пребывания миротворцев ООН на временно оккупированных территориях Донбасса.

Ранее сообщалось, что  21 апреля жители неподконтрольного Украине Донецка проснулись от звуков сильных обстрелов. В социальных сетях местные жители сообщали, что звуки обстрелов были слышны в северной части города.

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