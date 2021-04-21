Путину нужен Киев, это его миссия — Гордон

Украинский журналист о планах лидера Кремля

Время чтения: 46 Секунд

Для президента России Владимира Путина Донбасс не является главной целью. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Журналист считает, что у лидера Кремля планы снова воссоздать СССР. Он намерен завевать не только весь Донбасс, но и также всю Украину, в том числе Киев. При этом, по мнению Гордона, Западная Украина не нужна Путина, а вот Беларусь российскому президенту также нужна, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Он скажет: смотрите, Крым наш, Беларусь возвратилась к истокам, теперь Украину надо. Это его мечта, его миссия. Ему нужен Киев. Думаете, ему Донбасс нужен? Ему Киев нужен, вся Украина, кроме западных областей. Потому что он прекрасно понимает, что Киев – мать городов русских, он должен объединить «русский мир», Киев – важнейший центр», — заявил Гордон.

Он считает, что в итоге Путин хочет сказать Горбачев и Ельцин вместе с Кравчуком и Шушкевичем разрушили Советский Союз, а я соединил.

Ранее эксперт предсказал три варианта развития событий на Донбассе.