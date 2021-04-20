На Донбассе заявили, что готовы отбивать атаки ВСУ с воздуха

«Армия ДНР» якобы готова уничтожать турецкие военные беспилотники «Байрактар»

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Подразделения боевиков «ЛДНР» готовы отбивать «атаки ВСУ» по воздуху. Об этом в интервью «военкору ДНР» Юрию Котенку рассказал «первый замминистра информации ДНР» Даниил Безсонов, передает УРА-Информ.



«Во-первых, у нас есть силы ПВО. Мы в ополчении решили вопрос с украинской авиацией еще со Славянска. У нас были переносные ПЗРК, а сейчас есть свои подразделения ПВО. Кроме того, нужно понимать, что „Байрактар“ — не панацея. Будем бороться. Тем более, что в полях такая беспилотная авиация эффективна, а в городе сложнее», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация не решится на полномасштабное вторжение на территорию Украины. Это значит, что стягивание войск России к украинским границам является лишь «игрой мышцами».