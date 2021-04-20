Политика

В Кабмине назвали причины стягивания войск РФ к украинской границе

Накопление войск у границы имеет две причины

Время чтения: 51 Секунд

Российская Федерация не решится на полномасштабное вторжение на территорию Украины. Это значит, что стягивание войск России к украинским границам является лишь «игрой мышцами». Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает УРА-Информ.

«Сам факт, что сегодня состоялась эта консультация — это уже позитив, потому что переговоры продолжаются, несмотря на кажущееся обострение у границ. Я удивлен, насколько рабочей была атмосфера переговоров советников „нормандской четверки“. Подчеркиваю: все четыре стороны говорили о том, что надо искать возможности прекращения режима огня», — отмечает Резников.

Также политик подчеркнул, что у концентрации войск Рф у границы Украины есть две причины. Первая — это решение внутренней повестки дня России, с учетом предстоящих выборов в Госдуму РФ. Вторая — это «приглашение к танцу США». Это нужно для того, чтоб с Российской Федерацией начали считаться и открыли диалог.

«Я не считаю, что игра мышцами приведет к настоящему военного вторжения в Украину. Это попытка продемонстрировать угрозу, которая является более страшной, чем сама угроза», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «республики» Донбасса долго не протянут без вмешательства армии РФ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Высылка дипломата из Украины: в МИД РФ отреагировали на инцидент

Высылка из Украины российского дипломата не является симметричной мерой

Путин предлагал Украине помощь в восстановлении Донбасса, — Путин

По словам Лукашенко, вопросы урегулирования боевого конфликта он обсуждал и с пятым президентом Украины

«Все что Украина просила»: Лукашенко заявил о помощи Зеленскому

Украина начала закупки электроэнергию в Беларуси еще осенью 2019 года

На Донбассе заявили, что готовы отбивать атаки ВСУ с воздуха

«Армия ДНР» якобы готова уничтожать турецкие военные беспилотники «Байрактар»

«Есть негласное указание по предприятиям»: в ОРДЛО будут увольнять людей за отсутствие «паспорта ЛДНР»

По предприятиям ОРДО дано негласное указание не брать на работу тех, у кого нет «паспорта ДНР»

Напряжение между Чехией и Россией: Прага больше не хочет Спутника — V

Чехия меняет отношение к России

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap