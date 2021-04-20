В Кабмине назвали причины стягивания войск РФ к украинской границе

Накопление войск у границы имеет две причины

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Российская Федерация не решится на полномасштабное вторжение на территорию Украины. Это значит, что стягивание войск России к украинским границам является лишь «игрой мышцами». Об этом заявил вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает УРА-Информ.

«Сам факт, что сегодня состоялась эта консультация — это уже позитив, потому что переговоры продолжаются, несмотря на кажущееся обострение у границ. Я удивлен, насколько рабочей была атмосфера переговоров советников „нормандской четверки“. Подчеркиваю: все четыре стороны говорили о том, что надо искать возможности прекращения режима огня», — отмечает Резников.

Также политик подчеркнул, что у концентрации войск Рф у границы Украины есть две причины. Первая — это решение внутренней повестки дня России, с учетом предстоящих выборов в Госдуму РФ. Вторая — это «приглашение к танцу США». Это нужно для того, чтоб с Российской Федерацией начали считаться и открыли диалог.

«Я не считаю, что игра мышцами приведет к настоящему военного вторжения в Украину. Это попытка продемонстрировать угрозу, которая является более страшной, чем сама угроза», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «республики» Донбасса долго не протянут без вмешательства армии РФ.