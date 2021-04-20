Общество

Весна наступит не скоро: в Украину идет циклон

Возможен мокрый снег

Время чтения: 38 Секунд

На территории Украины с 21 апреля начнется дождливая погода. При этом, дожди пройдут практически во всех областях. Помимо этого, в Украине возможен мокрый снег. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко, передает УРА-Информ.

Она отметила, что дожди на территории страны будут идти с перерывами, также возможно прояснение. Помимо этого, температура воздуха поднимется до + 10 + 15 градусов.

На северо-востоке Украины стоит ожидать от + 8 да + 12 градусов. Также ожидается западный ветер. он будет умеренным.

Уже с 23 апреля, пятницы, на территорию страны начнет заходить похолодание, сначала оно коснется западных регионов, а затем — северных . В воскресенье местами возможен мокрый снег.

Ранее сообщалось, что на некоторых предприятиях сотрудникам выдали на руки трудовые книжки. Помимо этого, на госпредприятиях работников обязали сдать документы в «миграционную службу» для получения паспорта «ДНР».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Просим ВСУ начать действовать, пусть Россия уйдет навсегда, — жители ОРДЛО

Жители ОРДЛО надеяться на полную капитуляцию пророссийских боевиков

Вакцинация от COVID в Украине: AstraZeneca прибудет 22 апреля

Минздрав намерен использовать все полученные в рамках COVAX вакцины за 2-3 дня

В школах могут продлить учебный год, — Минобразования

Учебный год могут продлить из-за карантина

На Донбассе заявили, что готовы отбивать атаки ВСУ с воздуха

«Армия ДНР» якобы готова уничтожать турецкие военные беспилотники «Байрактар»

«Есть негласное указание по предприятиям»: в ОРДЛО будут увольнять людей за отсутствие «паспорта ЛДНР»

По предприятиям ОРДО дано негласное указание не брать на работу тех, у кого нет «паспорта ДНР»

Гиркин назвал слабые стороны боевиков и «единственный вариант» завершить войну на Донбассе

Численность армии «ЛДНР» оставляет желать лучшего

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap