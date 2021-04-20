Весна наступит не скоро: в Украину идет циклон

Возможен мокрый снег

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На территории Украины с 21 апреля начнется дождливая погода. При этом, дожди пройдут практически во всех областях. Помимо этого, в Украине возможен мокрый снег. Об этом сообщает украинский синоптик Наталья Диденко, передает УРА-Информ.

Она отметила, что дожди на территории страны будут идти с перерывами, также возможно прояснение. Помимо этого, температура воздуха поднимется до + 10 + 15 градусов.

На северо-востоке Украины стоит ожидать от + 8 да + 12 градусов. Также ожидается западный ветер. он будет умеренным.

Уже с 23 апреля, пятницы, на территорию страны начнет заходить похолодание, сначала оно коснется западных регионов, а затем — северных . В воскресенье местами возможен мокрый снег.

Ранее сообщалось, что на некоторых предприятиях сотрудникам выдали на руки трудовые книжки. Помимо этого, на госпредприятиях работников обязали сдать документы в «миграционную службу» для получения паспорта «ДНР».