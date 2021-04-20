В школах могут продлить учебный год, — Минобразования

Учебный год могут продлить из-за карантина

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Начальник главного управления школьного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко заявил, что в некоторых общеобразовательных учебных заведениях могут продлить учебный год в июне из-за введенного ранее карантина. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на «Украина 24«.

«По закону, учебный год в школах не должен длиться дольше 1 июля. Но в Украине сложилась такая традиция, все почему-то думают, что учебный год должен закончиться 25 мая, а для выпускных классов 30 мая. На самом деле это не так. И учитывая ситуацию, которая у нас была и сейчас продолжается, все зависит от учебных заведений. Эти 175 дней, обязательные для учебы, должны быть использованы учебными учреждениями, и каждое из них, каждая школа сама решает этот вопрос», — отметил Кононенко.

Помимо этого, он уточнил, многим ли школам придется продлить учебный год.

«У нас в основном все идет по плану, так как дистанционное обучение — это все-таки одна из форм обучения, это абсолютно нормально в нынешних условиях. Но у нас есть школы, особенно в западных регионах Украины, где часто объявлялись чрезвычайные ситуации и продлевались каникулы. И возможно, именно там будет необходимость продлить обучение в июне. Это может касаться и других регионов. Решение об этом является прерогативой школы, это решает руководство», — объяснил Кононенко.

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории Украины было поставлено 12 144 инъекции препаратами от коронавирусной инфекции нового типа. Общее количество вакцинированных граждан на территории страны — 462 791 человек.