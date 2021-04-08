«Для восстановления мирной жизни в Донбассе»: в Госдуме РФ придумали, как присоединить ОРДЛО к России

Сделать это можно будет, основываясь на итогах «референдума»

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В Госдуме РФ заявили, что территории ОРДЛо возможно присоединить к РФ. Такое заявление сделал депутат нелегитимной Госдумы РФ Андрей Козенко, передает УРА-Информ.

Он считает, что сделать это можно будет, основываясь на итогах «референдума», который провели боевики почти семь лет назад. Также он подчеркнул, что существуют конституционные нормы, которые регламентируют защиту прав и свобод соотечественников.

Он пояснил, что присоединение временно оккупированных территорий украинского Донбасса должно произойти якобы на основании итогов референдума от 11 мая 2014 года.

«Считаю жизненно необходимым для восстановления мирной жизни в Донбассе продолжить интеграционные процессы, направленные на реализацию волеизъявления миллионов жителей ДНР и ЛНР по воссоединению со своей Родиной, а именно — вхождению в состав Российской Федерации», — добавил политик.

При этом, он предположил, что такие действия Российской Федерации могут повлечь за собой новые, и более серьезные санкции, со стороны Запада.

«Санкции могут сыпаться и независимо от этого, но это не повод бросать на произвол судьбы 3,5 млн наших соотечественников, более 420 тысяч из которых уже являются гражданами России», — добавил он.

Ранее сообщалось, что военные Российской Федерации будут находиться около украинско границы такое количество времени, сколько им потребуется.