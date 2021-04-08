Россия активизирует дезинформацию против Украины, — отчет ЕС

На этой неделе прокремлевские СМИ снова ложно обвинили Киев в нарушении Минских соглашений

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Дезинформация, которая нацелена на Украину, как и в далеком 2014 году, предшествует и прямиком сопутствует наращиванию вооруженных сил Российской Федерации вдоль украинских границ. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на отчет EUvsDisinfo.

Данный сайт ведет группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы Европейского Союза. При этом, сайт нацелен на опровержения российской пропаганды.

Ситуация, которая сейчас разворачивается в информационном поле, как отмечается в отчете, в очередной раз подчеркнула «традиционный» фокус пророссийских СМИ в Украине. В отчете указано, что более чем из 11 000 примеров пророссийской пропаганды, которая направлена дезинформировать население, или представить все в выгодном для Кремля свете, более 4100 нацелены на Украину.

«По мере того как российская военная техника и войска приближались к Украине, прокремлевские СМИ усиливали дезинформационные атаки, представляя Украину в роли как безжалостного агрессора (который атакует свою территорию!), так и несчастной марионетки США; изображая Украину националистической, до масштабов неизбежного геноцида русских на Донбассе, и заявляя, что Украина даже не является государством. Для некоторых людей наличие двух убеждений, противоречащих друг другу, может быть признаком когнитивного диссонанса. Однако для прокремлевских СМИ это всего лишь вопрос доставки индивидуальных сообщений своей целевой аудитории», — сказано в отчете.

Стоит отметить, что пророссийские СМИ вновь обвинили украинскую сторону невыполнении Минских соглашений. Такая же ситуация наблюдалась и в предыдущие годы.

«Будто бы опираясь на «передовой опыт», прокремлевские СМИ также передавали весьма эмоциональные сообщения о маленьком мальчике, вероятно убитом беспилотником украинской армии на Донбассе. Обвинения (которые были опровергнуты независимыми российскими и украинскими специалистами по проверке фактов) были распространены в российских государственных СМИ и использованы спикером российской Госдумы, чтобы требовать обсуждения исключения Украины из Совета Европы», — отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ заявили, что территории ОРДЛО возможно присоединить к РФ.