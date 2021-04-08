Происшествия

ВСУ уничтожили крупный наблюдательный пост НВФ: опубликовано видео

Бойцы ВСУ провели комплекс разведки разными способами

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Разведывательная группа К-2 54, которая принадлежит к отдельной механизированной бригаде ВСУ на своей странице опубликовала момент уничтожения наблюдательного поста, а также блиндажа подразделения пророссийских боевиков подразделения «Восток» на временно оккупированном Донбассе. Авторы видео отметили, что видео было снято еще до объявления перемирия, которое началось в июле 2020 года. Об этом пишет УРА-Информ.

«Где-то на территории Донецкой области (еще до так называемого перемирия) была огневая точка «бравых» воинов «бригады «Восток» Сашки Ходока. Наемникам не сиделось мирно каждый день, и вечером или ночью они вели обстрелы наших позиций из различного вооружения. Поэтому, разведчики приступили к делу», — прокомментировали ролик К-2.

Бойцы ВСУ, как отмечается, провели комплекс разведки разными способами. Они нанесли огневой ответный удар в удобный момент. Обстрел был произведен из незапрещенного вида вооружения.

«Результат такой себе: полное уничтожение блиндажа и наблюдательного поста НВФ. Также там погибли несколько „востокоцев“, но, к сожалению, кому-то удалось убежать, оставив оружие и своих товарищей (ну, как товарищей — у наркоманов есть только приятели)» , — пишут бойцы ВСУ.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на временно оккупированных территориях Донбасса бойцы ВСУ уничтожили одну из позиций подразделений незаконных вооруженных формирований.

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