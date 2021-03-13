Политика

На Донбассе происходит обострение, но ситуация полностью контролируема, — Данилов

В данный момент Российская Федерация распространяет дезинформацию

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Сейчас на неподконтрольных территориях восточной Украины происходит обострение вооруженного конфликта, однако, ситуация не критическая, а контролируемая. Об этом в эфире программы заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов, передает УРА-Информ

«Действительно, у нас на территории Донецкой и Луганской областей происходит обострение, увеличивается количество обстрелов. Но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она не находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируемая», – отметил он.

Он уверен, что в данный момент Российская Федерация распространяет дезинформацию среди населения о том, что ВСУ якобы пойдут в наступление в ближайшее время «брать Донецк и Луганск».

«Это не совсем соответствует действительности. Это такая психологическая медийная атака сейчас идет. Это один из пунктов, который рассматривался на СНБО. Это – создание Центра при аппарате СНБО, который даст возможность бороться с дезинформацией», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что за прошедший 2020 год группами транспортировки и поиска тел погибших воинов проекта «Эвакуация 200» на Донбассе из района активных боевых действий было вывезено 223 тела погибших военных ВСУ или их фрагментов. 

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