Неожиданный поворот: Зеленский поддержал введение США санкций против Коломойского

В Офисе президента Украины добавили, что благодарны каждому партнеру украинского государства за поддержку на пути деолигархизации
Шестой президент Украины Владимир Зеленский поддержал введение Соединенными Штатами Америки санкций против известного олигарха Игоря Коломойского. Об этом он сказал в своем видеообращении вечером 12 марта, передает УРА-Информ.
«Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс», – заявил Зеленский.
При этом, в Офисе президента Украины добавили, что благодарны каждому партнеру украинского государства за поддержку на пути деолигархизации на территории Украины. Также в ведомстве пообещали укреплять отношения с американскими партнерами.
Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкена заявил, что у него имеется “достоверная информация” о том, что олигарх Игорь Коломойский был замешан коррупции, когда занимал пост главы ОГА в 2014-2015 годах.