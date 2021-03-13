Неожиданный поворот: Зеленский поддержал введение США санкций против Коломойского

В Офисе президента Украины добавили, что благодарны каждому партнеру украинского государства за поддержку на пути деолигархизации

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Шестой президент Украины Владимир Зеленский поддержал введение Соединенными Штатами Америки санкций против известного олигарха Игоря Коломойского. Об этом он сказал в своем видеообращении вечером 12 марта, передает УРА-Информ.

«Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс», – заявил Зеленский.

При этом, в Офисе президента Украины добавили, что благодарны каждому партнеру украинского государства за поддержку на пути деолигархизации на территории Украины. Также в ведомстве пообещали укреплять отношения с американскими партнерами.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкена заявил, что у него имеется “достоверная информация” о том, что олигарх Игорь Коломойский был замешан коррупции, когда занимал пост главы ОГА в 2014-2015 годах.