В Киеве установлен антирекорд по количеству новых случаев COVID-19

Официально подтверждено 1 451 744 случая коронавирусной инфекции на территории Украины

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За прошедшие сутки, 12 марта, коронавирусной инфекцией нового типа в украинской столице, — Киеве, заразились 1 049 человек. Это стало рекордом по ежедневному приросту заболевших в столице с начала 2021 года. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные сайта СНБО.

При этом, в Киевской области зарегистрировали 913 зараженных пневмонией нового типа. Всего заразилось уже 145 959 киевлян и 81 582 жителя области.

Погибли в результате инфицирования COVID-19 в Киеве 2 377 человек. За последние сутки погибло еще 14 граждан. Излечились от болезни 380 граждан. До сих пор борются с вирусом 45 430 инфицированных.

Стоит отметить, что официально подтверждено 1 451 744 случая коронавирусной инфекции на территории Украины. 13 276 случаев инфицирования были обнаружены за прошедшие сутки. В медицинские учреждения было доставлено 3 967 пациентов.

Ранее сообщалось, что на территории Украины пока что нет оснований для введения тотального локдауна по всей стране.