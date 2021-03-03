Прогресса в минских переговорах нету из-за присутствия членов НВФ на встрече ТКГ, — Казанский

Украинская сторона в ТКГ требует от ОБСЕ прояснить статус, а также присутствие членов незаконных вооруженных формирований на переговорах

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Заседания Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса из-за присутствия членов НВФ в качестве представителей оккупированных территорий потеряли свой смысл. Об этом заявил представитель Донецкой области на переговорах в ТКГ от украинской делегации Денис Казанский в эфире канала «Прямой», передает УРА-Информ.

«Мы переговоры, с одной стороны, не срываем, а с другой — как таковых переговоров нет. То есть происходит эта перепалка. И мы сегодня, в принципе, все время обсуждали просто, что это за люди, почему они присутствуют», — заявил представитель ТКГ.

Также он уточнил, что украинская сторона в ТКГ требует от ОБСЕ прояснить статус, а также присутствие членов незаконных вооруженных формирований на переговорах, так как договориться о чем-либо в такой обстановке совершенно невозможно.

«Если это будет продолжаться, и они не примут ситуацию под контроль, не будет фильтрации людей… Или пусть нам Россия официально предоставит ноту, в которой эти „представители общественности“ будут указаны, как-то, что российский МИД их включает, потому что такая процедура возможна. Но пока то, что происходит, — это просто действительно как проходной двор», — добавил Казанский.

Ранее сообщалось, что член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш, уверен, что власти Украины смогут вернуть временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в течение ближайшего десятилетия.