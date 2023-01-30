Общество

Скоро начнем – Резников признался, как изменится ход войны в Украине

Родион Власов

Министр обороны Украинского государства Алексей Резников рассказал о том, что ВСУ получат в свое распоряжение те боевые машины, которые всерьез будут преображать военные действия.

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Об этой информации Резников рассказал в интервью западной пресс-службы Rosemary Barton Live, передает «УРА-Информ».

В самом начале Резников признался, что ВСУ собираются организовывать мощное контрнаступление. По его словам, именно поэтому в данный момент армия Украины должна учиться пользоваться современными системами, которые применяются в Североатлантическом альянсе.  

«Возьмем к примеру танки производства СССР – там один калибр, а в аналогичной технике НАТО совершенно иной. Мы намерены их использовать как маневр, но это будет занимать время, поскольку военные должны пройти курс подготовки. Однако, надеюсь, скоро начнем», – сказал Резников.

В конце он добавил, что ВСУ обязательно изменят правила игры. В первую очередь, по словам Резникова, в этом плане помогут истребители НАТО. Но, как он заверил, даже благодаря танкам «Леопард» такой тоже удастся.

Напомним, что получит Запад в случае победы Украины: Шарий обратил внимание на особое заявление.

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