Общество

В Украине началась новая волна мобилизации: инсайдер ОП сказал, что решили у Зеленского

Ирина

Стало известно о том, что в Украинском государстве могут начать снова призывать людей в ряды Вооруженных сил. Более того, была даже названа конкретная цифра тех мужчин, которые должны набрать местные военные комиссариаты.

Время чтения: 35 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на своего человека в ОП, передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента сообщил о том, что в Украине уже начали новую волну мобилизационных процессов. Дополнительно будут призваны 100 000 человек. Такое количество должно набраться за 2 месяца. Это позволит доукомплектовать подразделения ВСУ после того, как прошли тяжелые бои на восточном и южном фронтах», – сказано в сообщении.

Со стороны официальных лиц такие слухи пока никто не комментировал. Кроме того, еще несколько месяцев назад представители Банковой говорили о том, что Украина не нуждается в дополнительной мобилизации, поскольку основные резервы уже были сформированы на базе теробороны.

Напомним, мобилизованные в РФ подняли бунт: журналисты сообщили о серьезном инциденте в Чувашии.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Ирина

В Украине может повыситься рождаемость: Кулеба сообщил, в чем будет причина такого бума

Ключевой представитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что украинцев в скором времени может стать куда как больше. По его словам, причина будет заключаться в перебоях электроснабжения.

Ирина

Укрэнерго ввела новые отключения электричества: СМИ рассказали о деталях

Из-за атак Российской Федерации энергетики Украинского государства были вынуждены пойти на крайние меры, внедрив специальные ограничения для электрических сетей. К счастью, это пока касается далеко не всех регионов страны.

Ирина

Россия придумала новое наказание для уклонистов: СМИ выяснили, что хотят с ними делать

Поправки в Уголовный кодекс, регулирующие уголовную ответственность за уклонение от мобилизации, внесут в Госдуму РФ представители «Единой России». Некоторые детали раскрыл представитель власти РФ Эрнест Валеев.

Ирина

От гражданства РФ отказался неожиданный человек: СМИ раскрыли его имя

Известный основатель «Тинкофф банка» Олег Тиньков решил не мириться с тем, что творит в Украине представители Российской Федерации. По этой причине он отказался от гражданства РФ, и разместил обширный комментарий насчет своей позиции.

Ирина

У Зеленского пригрозили россиянам после утреннего обстрела: Ермак сказал, что ждет жителей РФ

Один из ключевых представителей Офиса Президента Андрей Ермак решил предупредить не только украинцев, но и жителей Российской Федерации о последствиях действий, которые произошли 31 октября.

Ирина

В РПЦ неоднозначно высказались о деторождении: священник отличился скандальными словами

Представители православной церкви Российской Федерации продолжают делать заявления, которые для многих кажутся противоречащими Библии. Так, священник Михаил Васильев сказал, что женщинам в РФ нужно рожать больше детей для определенной цели, которая напрямую связана с политикой.