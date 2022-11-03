В Украине началась новая волна мобилизации: инсайдер ОП сказал, что решили у Зеленского

Стало известно о том, что в Украинском государстве могут начать снова призывать людей в ряды Вооруженных сил. Более того, была даже названа конкретная цифра тех мужчин, которые должны набрать местные военные комиссариаты.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на своего человека в ОП, передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента сообщил о том, что в Украине уже начали новую волну мобилизационных процессов. Дополнительно будут призваны 100 000 человек. Такое количество должно набраться за 2 месяца. Это позволит доукомплектовать подразделения ВСУ после того, как прошли тяжелые бои на восточном и южном фронтах», – сказано в сообщении.

Со стороны официальных лиц такие слухи пока никто не комментировал. Кроме того, еще несколько месяцев назад представители Банковой говорили о том, что Украина не нуждается в дополнительной мобилизации, поскольку основные резервы уже были сформированы на базе теробороны.

Напомним, мобилизованные в РФ подняли бунт: журналисты сообщили о серьезном инциденте в Чувашии.