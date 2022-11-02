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Мобилизованные в РФ подняли бунт: журналисты сообщили о серьезном инциденте в Чувашии

Ирина

Мобилизованные граждане РФ в Чувашской Республике Российской Федерации отказываются от участия в войне против Украины, так как не получили единовременной денежной помощи. Свое мнение они высказали в отдельном заявлении.

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Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на публикации в росСМИ, передает «УРА-Информ».

«Уважаемые граждане Российской Федерации, к вам обращается мобилизованная армия Чувашской Республики!!! Ради вашей безопасности и вашей спокойной жизни мы рискуем собственной жизнью и идем на верную смерть! Наша страна отказывается платить нам деньги в размере 195 тысяч рублей — это сумма, обещанная нашим Президента Владимиром Владимировичем Путиным!», — говорится в обращении.

Затем мужчины задали риторический вопрос о том, для чего сражаться за ту страну, которая настолько тебя не ценит.

«Мы отказываемся от участия в военной спецоперации и будем добиваться справедливости, пока не получим деньги, обещанные нам нашим правительством во главе с Президентом РФ!», – сообщили мобилизованные, намекая на то, что явно готовы убивать жителей Украины, но не бесплатно, а за денежное вознаграждение.

Напомним, в Иране было поднято «Красное Знамя Возмездия»: стало известно, что это может означать.

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