В Украине может повыситься рождаемость: Кулеба сообщил, в чем будет причина такого бума

Ключевой представитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что украинцев в скором времени может стать куда как больше. По его словам, причина будет заключаться в перебоях электроснабжения.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», сославшиеся на заявление Кулебы во время интервью радиостанции Cadena SER, передает «УРА-Информ».

«Я на самом деле полагаю, что, вероятно, в Украине улучшится статистика рождаемости из-за отключения электричества. Ведь люди должны находиться дома…Притом без света. Так что это лучшее время для занятий любовью и наслаждения жизнью. Я серьезно об этом заявляю», – сообщил Кулеба.

Эксперты на этом фоне пока молчат. Кроме того, Кулеба не стал никак аргументировать подобные заявления или ссылаться на определенные исследования специалистов.

Как сообщалось ранее, Укрэнерго ввела новые отключения электричества: СМИ рассказали о деталях.