Премьер-министр Украинского государства Денис Шмыгаль не может обрадовать население приятными новостями. Оказалось, что температурный минимум в квартирах людей будет меньше ранее заявленных 17 градусов.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

В самом начале Шмыгаль сообщил, что температурный минимум в квартирах украинцев будет снижен. Теперь он достигает 16 градусов. Премьер решил несколько расширить свое заявление, и представил важный месседж для общественности.

«Не будет приукрашивать действительность. Зима будет сложной. Очень желательно, чтобы у каждой семьи было достаточно теплой одежды, свечей, фонариков и батареек. После того, как будет включено отопление, мы призываем в экономном формате использовать газ, а также уголь», – сообщил Шмыгаль.

Таким образом, в Правительстве уже явно говорят о сложном времени для Украины в зимний период. Впрочем, сейчас ситуация находится под полным контролем.

Как сообщалось ранее, Россия готовится к потере Крыма: СМИ выяснили, какой месседж хотят поднять в массах.