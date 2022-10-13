Херсонщина переходит под контроль Украины: Янушевич сказал, сколько населенных пунктов взяли ВСУ

Губернатор Херсонской области Ярослав Янушевич утверждает, что Вооруженные силы Украинского государства сумели добиться больших успехов на южном направлении. По его словам, уже немало населенных пунктов было освобождено от оккупантов РФ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что Янушевич начал с хорошей новости по освобожденным местам. Он сообщил, что ВСУ сумели отбить от ВС РФ целых 75 населенных пунктов. Притом 29 из них перешли под контроль официального Киева в октябре.

Совсем недавно, еще примерно 11-12 октября, еще 5 поселков северной части Херсонской области перешли под контроль Украины: Нововасильевка, Новогригорьевка, Новая Каменка, Трифоновка, а также Красное.

Известно, что ВСУ не собираются останавливаться на достигнутом. Более того, люди ждут новых побед от украинской армии, которая сражается с оккупантом на своей земле.

Напомним, разведка Британии выяснила, чего Кремль добивается от Зеленского: инсайдер ОП «слил» данные.