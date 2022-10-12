Общество

Россия готовится к потере Крыма:  СМИ выяснили, какой месседж хотят поднять в массах

Ирина

В России власти готовят секретный опрос, чтобы узнать общественное мнение о возможной потере контроля над оккупированным Крымом.

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Об этой информации сообщил «Остров», сославшийся на данные Штаба национального сопротивления, передает «УРА-Информ».

«Российским государственным организациям, которые «изучают» общественное мнение в РФ, поставлена ​​неотложная задача подготовить исследование о возвращении Крыма под контроль Украины», — говорят представители ЦРУ.

Отметим, что одним из ключевых моментов исследования станет вопрос: «Готовы ли россияне пойти войной против Украины, если они потеряют контроль над Крымом?». Результаты референдума должны быть известны к середине октября.

Следует отметить, что исследование проводится на фоне взрыва Крымского моста. Это событие и недавние достижения ВСУ «подорвали иллюзию «мира и стабильности» на полуострове».

Напомним, мобилизованные россияне начали массово погибать на войне: ГУР представило «говорящую» статистику.

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